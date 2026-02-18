Frenaron un micro de larga distancia en la ruta y encontraron 14 kilos de cocaína escondidos

En los últimos días efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron 14 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en un micro de larga distancia en la provincia de Santiago del Estero.

El procedimiento se realizó en la localidad de Pozo Hondo, sobre la Ruta Nacional 34. La investigación se había iniciado a partir de información surgida en actuaciones judiciales tramitadas por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) local, sobre un posible traslado de estupefacientes.

El micro había partido desde San Ramón de la Nueva Orán y tenía como destino final la provincia de Córdoba. Transportaba 15 pasajeros, dos choferes y una coordinadora al momento del control. Fue el can detector de narcóticos el que marcó el sector donde estaba la droga durante la inspección de la bodega.

Estaba guardada debajo de un escalón con tapa metálica donde se alojan las baterías del vehículo. Allí, los efectivos encontraron dos cajas con doce ladrillos compactos. La prueba de campo realizada en presencia de testigos confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 14 kilos.

Interviene en la causa el Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, a cargo del juez Guillermo Molinari, que dispuso la detención de los dos choferes, de un pasajero y de la coordinadora, además del secuestro del vehículo y de la sustancia incautada.