Bancarios se unen al paro general de la CGT y movilizarán en Mar del Plata

A través de un comunicado la Asociación Bancaria anunció que se adherirá al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves a partir de las 00, en el marco del tratamiento y votación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación. Asimismo, a las 16.30 se movilizarán a Plaza Rocha junto con otros gremios.

En el texto, expresaron que "la Ley que se pretende aprobar constituye un grave retroceso en materia de derechos laborales. Lejos de representar una mejora para el mundo del trabajo, el proyecto debilita la estabilidad en el empleo, afecta la negociación colectiva, favorece los despidos y consolida un esquema que precariza las condiciones laborales en beneficio de los sectores económicos más concentrados".

En consonancia, Guillermo Martínez, secretario general de La Bancaria Mar del Plata, indicó que "durante el día mañana no habrá actividades en entidades públicas y privadas. Nuestro gremio como parte del movimiento obrero se pliega plenamente a esta actividad".

El sindicato que nuclea a los empleados bancarios declaró en el escrito que "los diputados, gobernadores y las distintas fuerzas políticas deben comprender que ninguna reforma que perjudique a quienes sostienen la producción y el funcionamiento del país puede tener legitimidad sin el aval de los trabajadores".

Además, remarcaron que "somos quienes con nuestro esfuerzo diario movemos la economía, generamos riqueza y garantizamos el funcionamiento del país. No pueden imponernos normas que deterioran nuestra condición de vida desconociendo la voluntad de quienes serán directamente afectados".

Por último, la Asociación Bancaria reafirmó su compromiso con "la defensa irrestricta de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Negociación Colectiva y la Ley de Asociaciones Profesionales, pilares fundamentales del derecho laboral argentino".