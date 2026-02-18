La CGT confirmó el paro nacional contra la Reforma Laboral

La cúpula de la CGT realizó el anuncio en la sede de la entidad.

Luego del primer anuncio, en el que la Confederación General del Trabajo (CGT) anticipó la intención de convocar a un paro de actividades en el marco de la protesta por la Reforma Laboral, este lunes el Consejo Directivo confirmó la medida.

Se trata de un paro nacional por 24 horas convocado para este jueves 19 en todo el país, con libertad de acción con respecto a la movilización. El anuncio fue realizado con una conferencia de prensa en su sede de la calle Azopardo para definir los detalles del paro general convocado para este jueves en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La convocatoria estuvo encabezada por el triunvirato y autoridades del consejo directivo, quienes explicaron los motivos de esta cuarta huelga nacional contra la actual gestión. El secretario de Prensa de la central, Jorge Sola, destacó la difícil situación del sector industrial y expresó su solidaridad con los trabajadores de la histórica fábrica de neumáticos Fate, que anunció su cierre definitivo y el despido de casi mil empleados.

En relación con la reforma laboral, la CGT sostuvo una postura firme: “Nos oponemos a la reforma laboral porque es inconstitucional”, argumentando que el proyecto vulnera derechos adquiridos esenciales para los trabajadores.

Uno de los aspectos más debatidos durante la jornada fue la modalidad de la protesta. La conducción sindical enfrentó críticas de sectores de izquierda y gremios combativos, que cuestionaron la decisión inicial de realizar un paro sin movilización al Congreso, calificándolo de “dominguero”.

Tras una reunión virtual de urgencia, la cúpula de la CGT resolvió otorgar "libertad de acción" a los sindicatos que quieran movilizarse por su cuenta. En este marco, los gremios agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (que incluye a sectores de la CGT y las dos CTA) confirmaron que marcharán hacia el Congreso para manifestar su rechazo en las calles mientras se debate el proyecto en el recinto.

