Lastimó a la cuñada y amenazó al policía que lo detuvo

Un sujeto de 25 años que golpeó a la cuñada y amenazó al personal policial.

Un llamado al 911 que denuncia una situación de violencia familiar en un departamento del complejo habitacional Centenario terminó con la aprehensión de un sujeto de 25 años que golpeó a la cuñada y amenazó al personal policial.

Fue personal de Prefectura Naval Argentina el que llegó al domicilio y entrevistaron a la mujer que dijo haber sido lesionada en el rostro y los brazos por su cuñado que había escapado del lugar.

Tras un operativo de búsqueda en la zona, el individuo fue localizado en inmediaciones del lugar por personal policial: más allá de la resistencia y las amenazas proferidas fue reducido y trasladado a la comisaría.

"El aprehendido presentaba una lesión cortante en el cuero cabelludo y evidenció conductas de autolesión, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para su asistencia médica, encontrándose el personal interviniente ileso.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de actuaciones por amenazas y resistencia a la autoridad.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.