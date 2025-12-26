Patearon a un hombre en situación de calle para que no durmiera en la plaza

Tres sujetos que el jueves a la noche atacaron a golpes de puño y patadas a un hombre de 43 años que está en situación de calle y le exigían que no durmiera en el lugar fueron aprehendidos por personal policial en Plaza Rocha.

Efectivos del cuerpo de Infantería redujo en la avenida Luro y 20 de Septiembre a los dos jóvenes de 23 años y al adolescente de 17 que minutos antes, si mediar palabra alguna, atacaron a golpes al sujeto mientras le gritaban que no querían verlo más en esa zona.

La víctima presentó varias lesiones por lo que una ambulancia del SAME llegó al lugar: los profesionales lo atendieron, pero decidieron que no era necesario su traslado.

Si bien en un primer momento intervino la fiscalía de Flagrancia al constatar que uno de los imputados era menor, las actuaciones fueron remitidas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El fiscal Carlos Russo dispuso la notificación de causa por coacción y lesiones y el traslado de los imputados a Tribunales para prestar declaración.