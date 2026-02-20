Boca y Úbeda se juegan mucho más que un partido ante Racing

Úbeda será el protagonista de la noche. Cada decisión y el resultado final, pueden definir su futuro en el banco de Boca.

Boca recibirá este viernes a Racing, en un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura que podría ser clave para definir la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda. El partido se jugará a las 20 en "La Bombonera" con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas luego de los flojos resultados que cosechó en las últimas cuatro fechas, donde solo ganó un partido, empató otro y perdió los dos restantes. Como si esto fuera poco, hay mucha incertidumbre con respecto al 11 inicial. Dos incógnitas llegan desde la defensa, ya que allí se disputan el lateral derecho Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, mientras que Lautaro Di Lollo y Nicolás Figal pelean por un puesto en la zaga central. Además, la ausencia del mediocampista Leandro Paredes por lesión generará el ingreso de Milton Delgado. También en el corazón de la cancha, Úbeda aún no confirma si estará Tomás Aranda o Williams Alarcón. Por último en la delantera se destaca el posible regreso a la titularidad del uruguayo Edinson Cavani, quien formaría un doble 9 con su compatriota Miguel Merentiel.

Racing, por su parte, llega un poco más derecho, ya que luego del espantoso inicio que tuvo en el que cayó en sus primeras tres presentaciones, pudo imponerse en las últimas dos fechas (2-1 ante Argentinos Juniors y 2-0 frente a Banfield). En lo que respecta al 11 inicial, Gustavo Costas solo mantiene una incógnita: continuar apostando por el mediocampista Baltasar Rodríguez, de muy buen nivel desde su regreso de Estados Unidos, o darle lugar al experimentado Bruno Zuculini.

El último enfrentamiento entre Boca y Racing también fue en "La Bombonera", por las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde la “Academia” se impuso 1-0 gracias a un cabezazo del delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

