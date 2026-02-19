Va a jugar en Boca y festeja River: la plata que le entra al "millonario" por el pase de Bareiro

En el último gol que convirtió con Fortaleza, Bareiro lo festejó con el "Topo Gigio", el icónico gesto que inmortalizó Riquelme.

Adam Bareiro llegará este viernes a la Argentina para convertirse en nuevo refuerzo de Boca, luego de que el club alcanzara un acuerdo con Fortaleza de Brasil por su transferencia. El atacante se realizará la revisión médica y, de no surgir inconvenientes, firmará su contrato para sumarse al plantel.

La operación se cerró en 3 millones de dólares, aunque con una particularidad llamativa: la mitad de ese monto será para River, que conserva el 50 por ciento de los derechos económicos del futbolista de 29 años. Si bien la negociación se realizó directamente con el club brasileño —que posee los derechos federativos—, el “Millonario” recibirá 1,5 millones de dólares por la cláusula acordada en una venta anterior.

Bareiro llega en un buen presente goleador. En lo que va de 2026 convirtió cuatro tantos en ocho partidos, tres de ellos en sus últimas cuatro presentaciones. Además, durante sus ocho meses en Fortaleza disputó 31 encuentros, marcó 11 goles y aportó dos asistencias, números que respaldan su incorporación como alternativa ofensiva.

En su última actuación, durante la victoria frente a Ferroviario por el Campeonato Cearense, el paraguayo celebró su gol con el clásico gesto del “Topo Gigio”, interpretado como un guiño hacia Juan Román Riquelme, a quien el delantero reconoce públicamente como su ídolo.

