El paro general también frena el fútbol: se suspendieron los partidos programados para el jueves

Independiente Rivadavia e Independiente era uno de los choques atractivos previstos para el jueves.

Los partidos de este jueves, jornada en la que estaban previstos cuatro partidos del Torneo Apertura, se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La final de ida de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo, se disputaría con normalidad.

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicho paro, por lo que los clubes ya analizan la posibilidad de que finalmente se posterguen todos los partidos. En lo que respecta al Torneo Apertura, se iban a llevar a cabo cuatro cruces correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura.

En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17:15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el “Nuevo Gasómetro” con Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19:30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.

Si bien no hay confirmación oficial, todo indica que el enfrentamiento entre Independiente Rivadavia de Mendoza e Independiente será este sábado y solo resta definir si iniciará a las 17 o a las 19:15.

En cambio, el choque que tienen que disputar Lanús y Flamengo de Brasil, por la Recopa Sudamericana, no fue suspendido porque Conmebol prioriza la realización de sus competencias y evalúan alternativas para jugarlo con normalidad.

