Dolido por su salida, Schiavi es un crítico recurrente de la gestión y acompañó a Ibarra en las últimas elecciones.

Rolando Schiavi volvió a generar polémica en Boca Juniors al poner en duda la autonomía del entrenador Claudio Úbeda para seleccionar el equipo titular. En diálogo con el programa F10 de ESPN, el exdefensor afirmó: "¿Úbeda elige los jugadores que entran a la cancha? Para mí no. El 100% del equipo no".

Estas declaraciones se producen en un contexto de críticas hacia el desempeño del equipo y cuestionamientos a la dirección técnica. Schiavi insinuó que la participación en la elección del once inicial iba más allá del entrenador y estaría vinculada a la dirección encabezada por Juan Román Riquelme.

Sin mencionar nombres específicos, el exfutbolista señaló que esta situación “viene pasando hace tiempo”, sugiriendo una influencia constante de Riquelme en las decisiones futbolísticas del primer equipo.

Esta postura se enmarca dentro de las críticas que Schiavi ha mantenido durante años hacia la gestión actual de Boca Juniors. El "Flaco" era DT de la Reserva cuando Riquelme llegó a la dirigencia y lo desplazó del cargo . Desde ahí, se mostró en campaña con la oposición y ha sido muy crítico en lo dirigencial y futbolístico.

El debate sobre el rol que cumple Riquelme en el armado del plantel y la toma de decisiones en el club se reaviva con estas declaraciones, que ponen en foco la relación entre la dirigencia y el cuerpo técnico en el club xeneize.