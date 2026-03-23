Conductor de aplicación se quedó con el celular de una pasajera

Un hombre de 48 años que trabaja como conductor de la aplicación Didi fue notificado este lunes de una causa penal por defraudación luego de que allanaran su casa y encontraran el celular que una pasajera había olvidado en el rodado.

Todo comenzó con la denuncia que una mujer de 69 años hizo el lunes pasado tras realizar un viaje con esa aplicación y descubrir que se había olvidado el celular en el rodado. Logró contactarse con el conductor y si bien éste se comprometió a devolvérselo, nunca concretó el encuentro.

Celular recuperado.

A partir de tareas investigativas, se logró identificar al presunto autor y obtener la correspondiente orden de allanamiento, dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 6. Personal policial allanó domicilio ubicado en inmediaciones de Avellaneda y Grecia, identificaron al conductor y secuestraron el celular que fue reconocido como propiedad de la víctima.

La fiscal Florencia Salas dispuso la notificación de causa al imputado, la restitución del dispositivo a la víctima y la posterior libertad.