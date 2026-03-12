Discutió con un hombre en el hospital, lo asaltó y lo atraparon

Un hombre de 31 años que este jueves le quitó las pertenencias a otro con el que discutió en el playón del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) fue aprehendido por personal del Destacamento que funciona en el lugar.

Todo quedó al descubierto cuando la víctima, también de 31 años, dijo que había mantenido una discusión verbal con un hombre que, minutos después, le sustrajo sus pertenencias.

Tiene 31 años.

Al tomar conocimiento de la situación, el personal policial inició la búsqueda del sospechoso, quien al advertir la presencia policial emprendió la fuga a pie, siendo interceptado tras una breve persecución en inmediaciones de Solís al 9900.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por hurto y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.