¿Llueve?: cómo va a estar el tiempo este jueves en Mar del Plata.

Este jueves el cielo amaneció encapotado y el pronóstico anticipa una jornada cargada de inestabilidad, pero solo en una parte de la jornada.

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones variables, marcada por inestabilidad durante la mañana y una mejora progresiva hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 18 °C y los 24 °C, con vientos moderados del sector este y sudeste.

Durante las primeras horas del día se esperan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación baja, que se ubica entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 22 °C y los vientos soplarán entre 13 y 22 km/h desde el sudeste, lo que podría generar momentos de cielo inestable y humedad elevada.

Por la tarde, las condiciones tenderán a estabilizarse. El cielo se presentará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias (0-10%) y una temperatura máxima cercana a los 24 °C. El viento continuará en intensidades moderadas y sin cambios significativos en la dirección.

Hacia la noche se espera un panorama más tranquilo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que descenderán hasta los 18 °C. El viento rotará levemente hacia el este, manteniendo velocidades similares.

Para mañana viernes, mejoras las condiciones climáticas y habrá playa: el viento soplará del sector nor-noreste y luego de una mañana fría -con una mínima de 13 grados- sube el termómetro y la máxima podría acercarse a los 26 grados Celsius.