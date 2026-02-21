Pronóstico en Mar del Plata: cómo estará el clima el fin de semana

Febrero se despide con buen tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado con condiciones estables en Mar del Plata. La jornada comenzó con cielo despejado, una temperatura de 16 grados y viento del noroeste, y se espera que con el correr de las horas el termómetro ascienda hasta los 25 grados.

Se esperan máximas de 25 grados este sábado, ideal para disfrutar los últimos días de playa.

Para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche, aunque sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará entre los 7 y 22 kilómetros por hora, predominando del sector este y norte, lo que permitirá una tarde agradable para disfrutar al aire libre.

De cara al domingo, el organismo nacional pronostica otra jornada sin lluvias y con nubosidad variable durante todo el día. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26, en un marco de tiempo mayormente nublado.

El domingo se espera una máxima de 26 grados.

El viento irá rotando del norte al este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche, aunque sin cambios significativos en las condiciones generales del tiempo.