Los atraparon cuando quisieron robar una moto: tienen 17, 18 y 19 años.

Dos jóvenes de 18 y 19 años que junto a un adolescente de 17 intentaron robar una moto fueron aprehendidos tras el aviso que dieron los vecinos a la policía.

Fue un llamado al 911 el que alertó sobre el intento de robo de la moto estacionada en inmediaciones de la avenida Constitución y Bélgica.

Mientras se dirigían al lugar, los efectivos observaron a tres masculinos corriendo por calles aledañas, cuyas características coincidían con las aportadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que había registrado mediante cámaras de seguridad el momento en que los mismos merodeaban un rodado y luego huían tras ser advertidos por vecinos.

Con apoyo de otro móvil policial se los interceptó en la intersección de Acevedo y Rizzuto. A pocos metros del lugar del hecho se constató un motovehículo con el tambor de arranque dañado y arrancado, confirmando la maniobra ilícita.

Mientras que la propietaria del rodado constató los daños, exhibió la documentación correspondiente e instó la acción penal, un testigo presencial aportó detalles que reforzaron la imputación.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la notificación de causa por robo en grado de tentativa para los tres.

Mientras que los mayores quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y el adolescente en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA).