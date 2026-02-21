Le robaron la bicicleta a un repartidor y escaparon en moto

La recorrida de rutina que personal policial hacía en el barrio Constitución permitió aprehender a dos sujetos que se desplazaban en moto y que le robaron la bicicleta a un repartidor: ambos quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Los oficiales vieron en inmediaciones de la avenida Tejedor y Julián Aguirre a dos sujetos que llevaban una moto Zanella Patagonia 150 y una bicicleta mountain bike rodado 29 de color blanco y negro. Ante la actitud nerviosa y evasiva de los individuos se les impartió la voz de alto y aunque intentaron escapar, fueron demorados en el lugar.

Uno de los aprehendidos.

La moto no registraba impedimento legal alguno, pero la bicicleta había sido sustraída minutos antes a un repartidor de Rappi en Esquiú y Lijo López: la víctima llegó al lugar y reconoció a su rodado y a los autores del hecho.

Los dos sujetos de 19 y 23 años fueron trasladados a la comisaría donde se labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente avaló lo actuado y dispuso el alojamiento de los imputados en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.