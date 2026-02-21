Kimberley mostró solidez y goleó en un nuevo amistoso de pretemporada

El “Dragón” venció 3-0 a Independiente de San Cayetano en el José Alberto Valle y sigue afinando detalles para el Torneo Federal A.

En el cierre de la tercera semana de pretemporada, Kimberley sumó otra señal alentadora: derrotó 3-0 a Independiente de San Cayetano, campeón de la Liga Necochea de Fútbol, en dos bloques de 40 minutos disputados en la cancha principal del Estadio José Alberto Valle. Los goles del equipo de Mariano Mignini fueron convertidos por Ever Ullúa, Leandro Vella y Juan Santillán, en una mañana que dejó conclusiones positivas de cara al próximo Torneo Federal A.

Tal como había ocurrido en los ensayos frente a Quilmes y Atlético Mar del Plata, el “Verdiblanco” volvió a sumar minutos formales para aceitar funcionamiento e identidad. En el primer bloque, Mignini dispuso a Nicolás Báez; Laureano Tello, Máximo Masino, Leonel Aquino y Franco Mañas; Jonathan Zárate, Álvaro De Gaetani y Enrico Zanelli; Rodrigo Ríos, Leonel Iriarte y Ever Ullúa. La idea fue clara: circulación prolija, presión alta y profundidad por bandas.

El dominio territorial se tradujo en varias situaciones que tuvieron como figura al arquero Parente. Sin embargo, a los 34 minutos Ullúa rompió el cero con un remate de media distancia que se clavó contra el palo derecho. El tanto reflejó lo que se veía en el trámite: un Kimberley intenso, protagonista y con decisión para recuperar rápido y atacar con muchos hombres.

En el segundo bloque cambiaron los nombres pero no la dinámica. Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Mateo Di Molfetta, Agustín Vázquez y Hernán Sosa; Mauricio Miori, Sebastián Chávez y Valentino Ávalos; Facundo Russo, Juan Santillán y Leandro Vella fueron los elegidos. El tándem Loscalso-Russo generó peligro constante por derecha y, tras una recuperación alta, Vella apareció por el segundo palo para definir el 2-0 con autoridad.

La resistencia de Parente postergó el tercero hasta el tramo final. Sosa ejecutó rápido un lateral, Santillán ganó en potencia, eludió al arquero y definió con clase para sellar el 3-0. Con un balance positivo, el plantel cerró la tercera semana de trabajo, descansará domingo y lunes retomará en el predio de Polonia y Vértiz, enfocado en llegar de la mejor manera a una categoría tan exigente como el Federal A.