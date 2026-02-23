Video: venía por la ruta y su camioneta se prendió fuego

Una camioneta que se dirigía desde Mar del Plata en dirección a Miramar fue en pocos minutos, consumida por las llamas pero afortunadamente sus ocupantes resultaron ilesos.

El incendio ocurrió este domingo a las 11, cuando por motivos que se investigan, se inició un foco ígneo en una camioneta marca Peugeot, modelo Expert, en el que viajaban un grupo de personas, oriundas de la zona.

En un video al que tuvo acceso 0223, se puede apreciar la voracidad de las llamas previo a la llegada de los bomberos.

Según pudo saber este medio, por la situación, el conductor debió estacionar a la vera del asfalto, a metros del Camino Viejo a Miramar, sobre la avenida Centeno y nada pudo hacer para presenciar el incendio de su vehículo.

Una dotación de bomberos del Cuartel San Patricio acudió a la emergencia y trabajó en el lugar hasta que el utilitario fue extinto. A pesar de la voracidad de las llamas, todos los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.