Video: así rescataban a un hombre en una playa por el meteotsunami

El meteotsunami que golpeó a la costa de Mar Chiquita dejó como salgo una persona fallecida en medio de la playa que, pese a la rápida asistencia que recibió, no logró sobrevivir el fenómeno que sorprendió a veraneantes.

En un video al que accedió 0223 se pueden ver los minutos posteriores al golpe de las fuertes olas que azotaron las orillas del balneario. En las imágenes que trascendieron se observa la rapidez con la que actuaron guardavidas, enfermeros y efectivos policiales por socorrer a una de las víctimas ante la atónita mirada de cientos de veraneantes que estaban sorprendidos por lo que había sucedido minutos antes.

Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, confirmó que al momento hay una persona internada en grave estado que sufrió un infarto y otras 35 personas con heridas leves. Ninguno fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata.

El meteotsunami tuvo epicentro en el mar de Mar Chiquita y cambió la dinámica de las aguas en las playas de la zona, incluso en varias de Mar del Plata. Tras un breve retroceso, el mar avanzó hasta 90 metros en algunos casos y arrastró a bañistas y sus pertenencias.