El verano que Mar del Plata tuvo su "playa de la muerte": homicidio, farándula e intento de asesinato

La madrugada del 15 de enero de 1970, en el balneario Dinamarca, lo que parecía ser una salida más de jóvenes de la boite se convirtió en horror cuando descubrieron el cuerpo sin vida del joven empresario Jorge Daniel Socolovsky, conocido en el jet set como el “rusito manguero”. Su muerte conmocionó al país.

En el libro “Cien veces me quisieron matar”, Hector Ricardo García recuerda que el caso fue una “verdadera revolución”. “En la madrugada del 15 de enero de 1970, en el balneario Dinamarca, de Mar del Plata, apareció sin vida el joven Jorge Daniel Socolovsky, quien había nacido en la Capital Federal el 12 de abril de 1946. Se lo conocía como “el rusito manguero“, y frecuentaba el ambiente artístico y nocturno, al que accedía fácilmente por su carisma. Estaba en la ciudad balnearia disfrutando de amistades femeninas, copas, y algo más”, indica.

Según trascendió en aquella época, Socolovsky era amigo de dueños de muchos locales de diversión, que funcionaban hasta la madrugada, entre ellos la boite Maracaibo, que desde hacía quince años regenteaba Osvaldo Pojatti, quien tenía intereses en otros centros similares. Fue precisamente en esa boite donde pasó sus últimas horas el joven asesinado con fuertes golpes en la cabeza que le provocaron una rápida muerte.

La autopsia, según consta en las publicaciones que alcanzaron la primera plana nacional, reveló que Socolovsky “había sido masacrado a golpes”. Como si se tratara de una serie de entrega diaria, desde Crónica publicaban todos los días los avances del caso que hasta tuvo la entrega de uno de los sindicados como responsables del crimen en la redacción del periódico.

Lorena Car

Gerardo y Hugo Sofovich

El “Rusito manguero” había nacido en la Capital Federal el 12 de abril de 1946. tras su muerte, desde Crónica entrevistaron a la vedette,y al coreógrafo Eber Lobato, a amigos de la víctima aunque la lista de conocidos de Socolovsky alcanzaba al productor Leonardo Barujel, Juan José Pizzuti, Adolfo Stray,, la vedette Olga Montenegro.

De acuerdo a las publicaciones del diario, todos se presentaron a declarar ante las autoridades. “El “caso Socolovsky“, como lo conoció la opinión pública, atrapaba a los lectores de Crónica, como si se tratara de una película o un best seller policial. La tirada creció y, durante once días, fue título de tapa”, recuerda García.

En el texto, además, recuerda que 31 de enero de 1970, aproximadamente a las 2 de la madrugada, cuando el equipo periodístico de Crónica iba en uno de los jeeps, patente 202.273, llegaba al hotel Cristóbal Colón, en el entonces Boulevard Martínez de Hoz y la calle 39, desde un Ford Falcon, le dispararon tres balazos contra el vehículo. “Durante varios días, en la redacción central de Crónica se habían recibido amenazas ‘si no terminan con el caso del rusito‘. El intento de asesinato se había frustrado. Como editor de Crónica había corrido el primer gran riesgo de muerte por dejar la cómoda oficina y salir a bucear en la realidad, que es el significado de mi vida. Las primeras balas habían pasado cerca“, escribe el periodista.

El interés por el asesinato de Socolovsky se fue diluyendo hasta perder presencia en los medios, La investigación alejada de la mirada pública siguió su curso aunque, la búsqueda de los autores intelectuales y materiales del crimen fue infructuosa. Por la muerte de Sokolovsky no se encontrarse a los culpables y, el caso quedó grabado en la memoria de los argentinos y los marplatenses. Hoy puede repasarse en las hemerotecas del país.