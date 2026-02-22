Voraz incendio en una vivienda: bomberos trabajaron cerca de siete horas para extinguir el fuego

Un impresionante incendio se desató en una vivienda ubicada en Luis Candelaria y Strobel, barrio Libertad, cerca de las 4 de la mañana del domingo.

Personal del Cuartel de Bomberos Caisamar atendió el llamado de emergencia y al llegar constató que el foco ígneo se había producido en una construcción con techo de chapa y tablado de madera emplazada en una esquina.

De inmediato, dos dotaciones comenzaron las tareas de extinción utilizando dos líneas de ataque de 38 mm con lanza tipo Viper. Debido a la magnitud del fuego y al riesgo de propagación hacia viviendas linderas, se solicitó apoyo a una dotación del Cuartel Central de Bomberos y posteriormente a Bomberos Monolito.

Según informaron fuentes oficiales a 0223, el incendio se habría visto favorecido por la acumulación de diversos objetos en el interior de la vivienda, como colchones, chatarra y diversos residuos.

Tras un largo tiempo de intenso trabajo, procedieron a la remoción de los restos y a tareas de enfriamiento para evitar la reignición y la propagación del fuego. No se registraron personas heridas como consecuencia del hecho. Los efectivos comenzaron las pericias correspondientes para determinar con precisión el origen del incendio.