Autosiglo presentó el nuevo Toyota Yaris Cross en Mar del Plata

El concesionario Autosiglo S.A. fue escenario de una jornada inolvidable con la presentación oficial del nuevo Toyota Yaris Cross, el SUV compacto que llega para marcar tendencia en su segmento.

Con una gran convocatoria de público, clientes y amigos de la marca se acercaron para conocer en detalle este modelo que combina diseño moderno, tecnología avanzada y la confiabilidad característica de Toyota.

Durante el evento, los asistentes pudieron descubrir las principales cualidades del nuevo Yaris Cross: un diseño exterior robusto y urbano a la vez, mayor despeje del suelo, óptimo espacio interior, destacada eficiencia en consumo y un completo paquete de seguridad activa con asistencias a la conducción.

Además, incorpora equipamiento tecnológico de última generación con pantalla multimedia, conectividad para smartphones y sistemas de asistencia que elevan la experiencia de manejo. El modelo se presenta en cinco versiones, ofreciendo distintas configuraciones que se adaptan a las necesidades de cada usuario.

Como parte de la presentación, se delimitó un circuito especial sobre la Ruta 2, se realizaron más de 100 pruebas de manejo en las que los invitados tuvieron la posibilidad de realizar pruebas dinámicas y comprobar en primera persona el confort de marcha, la estabilidad y el rendimiento de este nuevo SUV.

La jornada estuvo acompañada por un servicio gastronómico completo durante todo el día, generando un ambiente distendido y familiar. Además, se entregaron obsequios a los asistentes, sumando un detalle especial a una experiencia que combinó emoción, innovación y cercanía con el público.

Desde hoy, Autosiglo S.A. invita a toda la comunidad a acercarse a la concesionaria para vivir la experiencia Yaris Cross, realizar el test drive y disfrutar de un rico café mientras conocen todos los detalles de este lanzamiento que ya es protagonista en el mercado automotor.