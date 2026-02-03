Se negó a declarar la acusada de colaborar en el crimen de San Jacinto

Una charla con la defensa oficial y la decisión de no dar su versión de los hechos. Así puede resumirse el paso de la mujer de 27 años acusada de colaborar con el hombre que mató de un disparo a Walter Tieso el lunes a la tarde en el barrio San Jacinto.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que la imputada sería la acompañante del hombre sospechado de dispararle a la víctima tras una discusión.

Tieso y el agresor se habrían cruzado en la zona de calle 18 y 431 bis donde mantuvieron un breve intercambio de palabras seguido de una advertencia por parte de la persona que es intensamente buscada

Walter tieso fue encontrado en inmediaciones de las calles 18 y 431.

Con los primeros datos que se recabaron en la zona se pudo identificar a la mujer que fue aprehendida durante un allanamiento de urgencia en el que secuestraron un arma blanca que no tiene relación directa con el homicidio.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Carlos Russo, aunque en su período de licencia es cubierto por el fiscal Leandro Arévalo.