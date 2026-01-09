Video: así detenían a los acusados del crimen en Bernardino Rivadavia

Se dieron a conocer las imágenes de cómo detuvieron a los sospechosos de cometer el crimen ocurrido este viernes por la madrugada, cuando Héctor Antonio Etcheverry fue asesinado en su vivienda de Marconi entre Primera Junta y Saavedra.

El hecho se conoció alrededor de la 01:00, cuando personal del Comando de Patrullas, en el marco del Operativo “De Sol a Sol”, acudió de manera inmediata a un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un masculino apuñalado en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, una ambulancia del SAME confirmó oficialmente el óbito.

De acuerdo a las primeras pericias y al testimonio de una testigo presencial, la víctima se encontraba dentro de la vivienda junto a los imputados al momento del ataque. Tras ser consultados por lo ocurrido, ambos sospechosos salieron corriendo del domicilio y se dieron a la fuga, lo que permitió a la testigo aportar descripciones físicas y de vestimenta, datos claves para orientar la búsqueda.

La herida mortal fue localizada por debajo de la axila izquierda, con una lesión compatible con arma blanca, a unos 6 centímetros del lateral izquierdo del cuerpo, provocándole la muerte en el lugar.

Rápida persecución y detenciones

Con la información recolectada, se desplegó un rastrillaje inmediato que contó con la intervención del Comando de Patrullas y personal de la Comisaría 4ª, logrando la aprehensión de los sospechosos a pocas cuadras, en la intersección de Saavedra y Jara.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de un cuchillo, con una hoja de aproximadamente 15 centímetros, el cual quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo a los registros oficiales, Héctor Antonio Etcheverry contaba con antecedentes penales y contravencionales, mientras que el principal imputado registra un extenso prontuario, con causas iniciadas desde el año 2012. A la par, la mujer también cuenta con antecedentes judiciales menores.