Entró a robar, se clavó la reja en la pierna y lo detuvieron

Lo llevaron al hospital y después a la cárcel.

Un ladrón de 36 años que el sábado a la mañana entró a robar a una casa fue aprehendido tras clavarse la reja perimetral del inmueble en una pierna.

Fue personal del Comando de Patrullas el que en el marco del Operativo De Sol a Sol llegó a la calle Francia al 3900 donde la dueña descubrió la intrusión y dio aviso al 911.

El sujeto, que había escalado una reja y roto otra intentó escapar, pero se clavó una pierna y fue reducido por los oficiales que secuestraron un punzón que tenía en su poder.

Una ambulancia lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dónde recibió las primeras curaciones.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de causa por robo doblemente agravado por efracción y escalamiento en grado de tentativa.

El imputado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar en Tribunales.