Encapuchados hicieron "La dormilona" y asaltaron a un matrimonio cuando salió al patio de su casa

Encapuchados hicieron "La dormilona" y asaltaron a un matrimonio

Al menos dos ladrones encapuchados esperaron pacientemente en el patio trasero de una casa del barrio Coronel Dorrego a que un matrimonio abriera la reja para reducirlos y asaltarlos bajo la modalidad conocida como "La Dormilona". Es el segundo hecho que sufren en dos semanas.

Vecinos de la zona de San Martín al 7700 contaron que el hombre de 75 años y la mujer de 72 fueron sorprendidos por dos jóvenes que los redujeron y sustrajeron alhajas, 50 dólares, dos celulares, una notebook y un LED de 69 pulgadas.

Las víctimas pusieron dar aviso al 911 por lo que personal policial se acercó al lugar y realizó las primeras actuaciones que incluyeron el análisis de las cámaras vecinales.

El fiscal Mariano Moyano quedó a cargo de la investigación.

"La semana pasada le habían robado los celulares y este miércoles los sorprendieron a las nueve de la mañana cuando salían al patio", señalaron.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía temática de Mariano Moyano.