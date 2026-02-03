Robaron mercadería por $250 mil: estafaron a un supermercado y fueron detenidos
Tras tareas de investigación y análisis de cámaras, la policía logró interceptar el vehículo utilizado y aprehender a tres personas.
Un hecho de estafa ocurrido en la tarde del domingo 1 de febrero en un supermercado chino de la ciudad de Villa Gesell derivó en la aprehensión de tres personas, luego de un trabajo de investigación realizado por personal policial y del centro de monitoreo.
De acuerdo a la información oficial, los involucrados ingresaron al comercio ubicado sobre Boulevard, entre Paseo 107 y 107 bis, y se retiraron con varias bolsas de mercadería sin realizar el pago correspondiente, ocasionando un perjuicio estimado en unos 250 mil pesos.
Tras la denuncia, se dio intervención a la comisaría primera y se iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos. Estas acciones permitieron identificar el vehículo utilizado para la fuga y reconstruir su recorrido.
Finalmente, el rodado fue localizado e interceptado en inmediaciones de Avenida 1 y Paseo 104.
En el lugar, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un hombre de 36 años y dos mujeres de 27 y 34 años, quienes se desplazaban en una camioneta Citroën Berlingo de color gris, la cual quedó secuestrada.
La fiscalía con competencia en la causa tomó intervención y avaló el procedimiento, convalidando las aprehensiones por el delito de estafa y disponiendo la continuidad de las actuaciones judiciales.
