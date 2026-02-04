¿Gasto o inversión? El incendio en la ferretería desató consultas sobre los seguros en comercios

"No nos quedó nada, perdimos 45 años de trabajo", dijo el dueño de la ferretería incendiada en la madrugada del 27 de enero de este año, en Mar del Plata. El siniestro más grande del estilo al de Torres y Liva desde el hecho registrado en la propia distribuidora, dejó consecuencias trágicas en el aspecto económico para los damnificados. El fuego alcanzó a otros comercios y casas particulares.

Una semana después, el análisis (con el paso del tiempo) permite contemplar las variantes del caso. En cuanto al cuidado de los productos y activos de las empresas, las aseguradoras remarcaron el valor de proteger las herramientas y el stock.

"Hoy existen opciones 'a escala' de la necesidad y a la particularidad de cada caso: se puede empezar con una cobertura básica de incendio que cuide las instalaciones, mercadería y mobiliario por un costo muy accesible. Lo interesante es que la cobertura de 'incendio' es mucho más amplia de lo que indica su nombre: protege también ante granizo u otros eventos meteorológicos, caída de árboles o incluso si un vehículo choca contra tu local. Y luego se pueden incorporar otras protecciones como responsabilidad civil, cristales, robo o equipos electrónicos", le dijo a 0223 el productor de seguros, Luca Barrionuevo.

El fuego que pasó por la ferretería. Foto archivo 0223.

Asegurar un bien: ¿gasto o inversión?

En la misma línea, Leandro Morales agregó: "Para un emprendedor, un siniestro no es solo un mal momento, puede ser el cierre definitivo de su negocio porque se queda sin la posibilidad de reponer sus herramientas de trabajo".

El verano permite reuniones y diálogos, mar y arena mediante, entre referentes a nivel nacional que vacacionan en Mar del Plata. Las aseguradoras celebraron reuniones y visto de cerca el caso del incendio del 27 de enero, aprovecharon para diagramar el discurso que difundieron valorando la importancia de proteger a las empresas y sus depósitos.

"Las empresas grandes suelen tener todo mas organizado. En cambio, en los pequeños comercios o los nuevos emprendimientos, a veces se ve como algo postergable debido al contexto económico. Sin embargo, estamos notando un cambio: cada vez más gente entiende que, en un contexto difícil, estar desprotegido es un riesgo que no se pueden permitir", comentó Barrionuevo. "Mi recomendación principal es que los comerciantes reflexionen seriamente sobre el valor de proteger el esfuerzo y el trabajo de tantos años", sentenció Morales.

Como conclusión, Luca Barrionuevo expresó que "el seguro ofrece un respaldo económico real que permite reconstruir el negocio, reponer mercadería y volver a empezar sin perderlo absolutamente todo. Es literalmente la diferencia entre renacer o cerrar definitivamente las puertas". Mientras que Leandro Morales reflexionó: "Estos casos nos recuerdan que nadie está exento y que la prevención mediante un seguro adecuado no es un gasto, sino una inversión en la continuidad del esfuerzo familiar y personal".