No pasaron dos minutos: bajó del auto, forzó un baúl y escapó a plena luz del día

Barrio Playa San Carlos, tres de la tarde, menos de dos minutos tardaron los delincuentes en detectar un auto estacionado y violentar la cerradura para robar.

La maniobra es ya conocida en la zona, un sujeto descendió de la puerta de atrás un Peugeot y fue hacia un Fiat Cronos estacionado en la vereda frente a una vivienda, mientras que su acompañante se quedó frente al volante a la espera.

A pesar de la alarma, en tiempo récord logró romper la cerradura del baúl para intentar llevarse la rueda de auxilio, pero al tener un bulón de seguridad, no lograron su cometido. Sin éxito, volvió a subir al auto y se fue como si nada hubiese pasado.

No es la primera vez que un hecho de estas características ocurre en pleno día. Los vecinos ya están cansados de la situación, porque más allá de las denuncias, la inseguridad no para de crecer.