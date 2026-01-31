Qué muestran los datos de la temporada 2026 en Villa Gesell

Uno de los recitales gratuitos durante enero realizados en el parador ReCreo de Villa Gesell.

Desde la comisión municipal de turismo de Villa Gesell realizaron su primera reunión del 2026, en la que se presentaron y analizaron los datos oficiales de ocupación turística correspondientes al mes de enero. En consecuencia las autoridades efectuaron una comparación con el mismo período de 2025.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de turismo de la comuna geselina, Emiliano Felice, y contó con la participación de empresarios y referentes del sector turístico local.

El referente municipal en turismo, Emiliano Felice (centro de la imagen).

Ocupación promedio del 74% en Villa Gesell durante enero de 2026

Según la información expuesta, el promedio general de ocupación durante enero de 2026 alcanzó el 74%, igualando el registro del mismo mes del año anterior. Desde el área de turismo destacaron que este resultado refleja una temporada estable en términos de plazas ocupadas, en un contexto económico nacional marcado por la incertidumbre y la retracción del consumo.

En el análisis por localidades, Villa Gesell mostró una leve mejora interanual, al pasar del 67% de ocupación en enero de 2025 al 68% en enero de 2026.

En la misma línea, Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul también registraron incrementos, consolidando un desempeño positivo del destino en su conjunto.

Público asistente a un espectáculo gratuito en la playa de Villa Gesell.

El desglose por quincena de enero

Al desglosar los datos por quincena, se observó una primera mitad de enero con una leve baja. Entre el 1 y el 15, el promedio general fue del 67% en 2026, frente al 69% del año anterior. En ese tramo, Villa Gesell descendió un punto, mientras que Mar de las Pampas mostró una suba y Las Gaviotas se mantuvo sin variaciones.

La segunda quincena evidenció una recuperación más marcada. Del 16 al 28 de enero, el promedio general de ocupación alcanzó el 80%, superando el 79% registrado en 2025. En Villa Gesell, el crecimiento fue del 3%, pasando del 72% al 75%, mientras que se destacaron niveles muy elevados en las localidades del sur del distrito, con Mar Azul alcanzando el 99% de ocupación, Las Gaviotas el 95% y Mar de las Pampas el 94%.

Consumo más bajo de lo esperado en Villa Gesell

Durante el intercambio, los empresarios coincidieron en señalar que, pese a la estabilidad en la ocupación y la mejora de la segunda quincena, el nivel de consumo fue más bajo de lo esperado. Según expresaron, los visitantes mostraron un comportamiento más austero, en sintonía con la situación económica general.

Desde el ámbito público y privado se remarcó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto, que permiten evaluar la temporada con datos concretos, sostener el diálogo con el sector y proyectar estrategias para fortalecer la actividad turística y el empleo local en los próximos meses.