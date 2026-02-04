Dolores se prepara para una nueva edición del Carnaval del Sol
Con tres comparsas en acción y ocho noches de festejos, habrá decenas de espectáculos y cientos de bailarines con un valor de entrada de $5.000.
La ciudad de Dolores se prepara para una nueva edición del Carnaval del Sol, una de las fiestas más convocantes del verano bonaerense, que en 2026 se vivirá durante ocho noches a puro brillo, música y alegría, consolidándose como una propuesta ideal para el turismo de cercanía.
El Carnaval del Sol se desarrollará los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero, ofreciendo un espectáculo de primer nivel que combina comparsas, tradición y una experiencia pensada para toda la familia. La reconocida banda “Los Totora”, se presentará el lunes 16 como cierre de la edición 2026.
Las noches del 12 y 15 de febrero estarán especialmente dedicadas al carnaval tradicional, una propuesta que ya es un clásico para dolorenses y visitantes.
Las comparsas del carnaval en Dolores
En esta edición, tres comparsas serán las grandes protagonistas del corsódromo: KUYÉN, representando al Club Independiente; SAYÉN, por el Club Sarmiento y SHEG YENÚ, representante del Club Ever Ready.
Cada una presentará su propia temática, desplegando color, ritmo y creatividad en un espectáculo que año a año crece en calidad y convocatoria.
Entradas para el Carnaval del Sol 2026
Las entradas ya se encuentran a la venta a un valor de $5.000 la entrada general. Pueden adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Cultura, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00, o de manera online a través de plateaunotickets.com
Además durante febrero, el parque termal de Dolores acompaña el Carnaval del Sol con promociones especiales pensadas para que más familias puedan disfrutar de una escapada completa:
• 2x1 en el ingreso
• 25% de descuento con tarjetas del Banco Provincia
• 4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia
