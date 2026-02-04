El corsódromo de Dolores será la sede de ocho noches del Carnaval del Sol 2026.

La ciudad de Dolores se prepara para una nueva edición del Carnaval del Sol, una de las fiestas más convocantes del verano bonaerense, que en 2026 se vivirá durante ocho noches a puro brillo, música y alegría, consolidándose como una propuesta ideal para el turismo de cercanía.

El Carnaval del Sol se desarrollará los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero, ofreciendo un espectáculo de primer nivel que combina comparsas, tradición y una experiencia pensada para toda la familia. La reconocida banda “Los Totora”, se presentará el lunes 16 como cierre de la edición 2026.

Las noches del 12 y 15 de febrero estarán especialmente dedicadas al carnaval tradicional, una propuesta que ya es un clásico para dolorenses y visitantes.

300 bailarines serán los grandes protagonistas del corsódromo de Dolores.

Las comparsas del carnaval en Dolores

En esta edición, tres comparsas serán las grandes protagonistas del corsódromo: KUYÉN, representando al Club Independiente; SAYÉN, por el Club Sarmiento y SHEG YENÚ, representante del Club Ever Ready.

Cada una presentará su propia temática, desplegando color, ritmo y creatividad en un espectáculo que año a año crece en calidad y convocatoria.

Tres comparsas saldrán a escena en Dolores.

Entradas para el Carnaval del Sol 2026

Las entradas ya se encuentran a la venta a un valor de $5.000 la entrada general. Pueden adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Cultura, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00, o de manera online a través de plateaunotickets.com

Además durante febrero, el parque termal de Dolores acompaña el Carnaval del Sol con promociones especiales pensadas para que más familias puedan disfrutar de una escapada completa:

• 2x1 en el ingreso

• 25% de descuento con tarjetas del Banco Provincia

• 4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia