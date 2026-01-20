Amigas de mentira, enemigas de verdad, las Yeguas suman funciones en temporada

La obra se presenta todos los jueves de la temporada

El teatro independiente marplatense sigue sumando opciones para la temporada 2026. Una de ellas, llega al galope a la sala Arturo Jauretche (San Luis 2069) este jueves 22 de enero a las 21. Se trata de “Yeguas”, una comedia desopilante.

Cristina Caruso, Nancy Díaz, Nancy Lenzo y Belén Martínez protagonizan la obra escrita y dirigida por Mariano Fernández. Una comedia en la que nada es lo que parece. “Falsas amigas riendo, mientras clavan espinas, reunion divina, donde la mentira es verdad, donde la esencia es el vacío y la frivolidad”, indica la sinopsis de Yeguas.

“Yeguas enemigas intimas, amigas de mentiras, enemigas de verdad. Están perfumadas con fragancia de hipocresía fina, seres envidiosos que no saben amar, tejen lazos de serpiente y reparten falsos abrazos de cristal”, agrega.

La obra cuenta además con Diseño de Luces, escenografía y vestuario de Juan Alias, coreografía y diseño de movimientos de Amparo Roa y Realización de Vestuario de Justina López.

“Yeguas" se presenta los jueves de enero y febrero a las 21 en la Sala Arturo Jauretche. Las entradas se encuentran en venta en la boletería del teatro o pueden reservarse vía WhatsApp al 2235 71-3929.



