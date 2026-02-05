Con un mensaje anónimo, convocan a una marcha ciudadana para reclamar por la inseguridad en Mar del Plata

Por el momento no difundieron cuál será el punto de encuentro para la movilización.

Mediante un enigmático mensaje al estilo Anonymous, una reconocida cuenta de Instagram que difunde videos de robos convocó a una multitudinaria marcha para hacerle frente a la ola de inseguridad que atraviesa Mar del Plata.

Se trata de la página @robos.mdp, la cual fue creada para advertir a la comunidad ante la serie de delitos que atemorizan a la ciudad, obtuvo un fuerte respaldo y ya acumula cerca de 60 mil seguidores.

El cansancio de los vecinos alcanzó un punto de no retorno y se expresarán en las calles.

Frente al preocupante aumento de robos y crímenes, el responsable del perfil compartió un video desde el anonimato en el que invita a los marplatenses a manifestarse este jueves 18 de febrero a las 18 con el objetivo de concretar un reclamo generalizado y exigir medidas a las autoridades. El punto de encuentro se difundirá próximo la fecha.

En el mensaje realizado con la estética inconfundible del colectivo internacional de hacktivistas, aseguró que se cruzó "un límite", que la ciudad "no aguanta más" y que se está viviendo una situación "anormal". A continuación, enumeró que Mar del Plata está cansada "de los robos, la violencia y de que destruyan autos, casas y comercios" a diario.

"Cansada de vivir con miedo y de que nadie se haga cargo. Y lo peor es que nos quieren hacer creer que no pasa nada, que es exageración y son casos aislados, pero la verdad es otra. Toda la ciudad está siendo golpeada y todos conocemos a alguien que fue víctima y sentimos la misma bronca", expresó.

Además, para evitar cuestionamientos, aclaró que el comunicado "no tiene banderas políticas y no representa partidos", sino que "representa a la gente, a los que trabajan, pagan impuestos y solo quieren vivir en paz en la ciudad que aman", y promovió "una marcha ciudadana, pacífica y masiva".

De este modo, según remarcó, la idea es llevar adelante una manifestación para que la ciudad se haga escuchar, no existan excusas y "la inseguridad deje de gobernar nuestra vida". Y concluyó con un último pedido: "No importa de dónde vengas, todos somos marplatenses y unidos no nos van a ignorar más. El 18 de febrero, Mar del Plata despierta":