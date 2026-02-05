Robó tres veces en la misma casa y la última vez se quedó dormido adentro

Una insólita sucesión de robos mantuvo desconcertados en los últimos días a los vecinos del barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe. Es que un mismo delincuente ingresó tres noches consecutivas al mismo departamento, utilizando un juego de llaves robado.

En su último intento, los dueños de casa lo encontraron dormido en el interior de la vivienda, con sus pertenencias ya embaladas para llevarse. Según el relato de la víctima en el medio local Aire de Santa Fe, el hecho ocurrió mientras realizaban una mudanza por etapas. Por motivos laborales podían trasladar sus pertenencias después de las 21 horas, por lo cual el departamento quedaba vacío durante algunas horas.

El primer robo lo descubrieron porque les faltaba un televisor, una garrafa y otros objetos, pero con el correr de los días las cosas seguían desapareciendo y no había ningún rastro de puertas o ventanas forzadas. Todo se volvía confuso.

A raíz de incipientes sospechas, la pareja decidió regresar al departamento anticipadamente en la madrugada del miércoles. “Cuando subimos, vimos que la puerta estaba cerrada desde adentro y la llave puesta. Entramos, y ahí estaba, durmiendo dentro del departamento”, relataron.

Lo que resultó más indignante es que el delincuente ya tenía listas para llevar bolsas con ropa, calzado, mercadería y hasta documentos personales de las víctimas.

A pesar de haber encontrado al ladrón dormido en el interior de su casa, la pareja debió llamar al menos seis veces a la policía hasta finalmente llegaron y lo detuvieron. “Si entrábamos antes y pasaba algo, hoy estaríamos lamentándolo”, cerraron.