Aldosivi vs. Central sin hinchas visitantes: "Esta pérdida millonaria es culpa del ministro de Seguridad Alonso"

Tillous señaló que el pedido para la presencia de hinchas visitantes se había realizado "hace más de 20 días".

A raíz de la polémica desatada por la decisión de que el partido entre Aldosivi y Rosario Central de este sábado se juegue sin hinchas visitantes, el presidente del equipo marplatense, Hernán Tillous, responsabilizó al Ministerio de Seguridad bonaerense y le exigió un trabajo "un poco más rápido" a su titular Javier Alonso.

Consultado acerca de las diferentes versiones que circulaban por la medida, Tillous se sinceró y aseguró que la Aprevide "se movió bien" y que en realidad "es toda del Ministerio de de Seguridad de la provincia" de Buenos Aires, debido a que "el pedido estaba hace más de 20 días y el ministro Alonso recién ayer dio el visto bueno, a 4 días del partido".

Tillous responsabilizó exclusivamente al Ministerio de Seguridad bonaerense y a su titular Javier Alonso.

A pesar de la aprobación en la fecha límite, explicó que "cuando tenés que traer a la gente de Central de tantos kilómetros, no es tan fácil armarlo", razón por la que necesitaban planificar un operativo con antelación y se vio frustrada la asistencia de los fanáticos canallas en el José María Minella.

"Siempre estuvimos en contacto con Gonzalo Belloso -presidente de Central- y la intención era traerlos a todos y hacerlo de buena forma", señaló la máxima autoridad de la institución marplatense, al mismo tiempo que opinó que "el ministro de Seguridad bonaerense tiene que trabajar un poco más rápido".

En la misma línea, entendió que "esa falta de decisión" que tuvo la cartera provincial "repercute en el verano de Mar del Plata y en la economía del club, porque existe la posibilidad de que un equipo grande como Central traiga plata, y la idea de la AFA y la Liga es que haya público visitante en los partidos que se pueda".

Para redondear su idea, aclaró que lo que "trunca" la presencia de visitantes "es la falta de decisión" y ejemplificó con un concepto futbolístico: "Esto como patear un penal. Tenes un tiempo para patearlo, si no, ya está. Cómo querés traer a 7000 o 5000 personas en 4 días. Es muy difícil".

La falta de gestión significa una pérdida millonaria para Aldosivi como para la ciudad.

Pero más allá de lo estrictamente relacionado al deporte, Tillous lamentó que "en una temporada que decimos que no es buena" se haya desperdiciado la oportunidad de "darle una inyección a Mar del Plata", teniendo en cuenta que "los rosarinos se encuentran en el top tres de turistas que eligen a la ciudad".

"En definitiva, lo truncó la falta de tiempo", indicó y remarcó que el lunes no había confirmación y de un momento a otro le comunicaron que existía una posibilidad que dependía del funcionario bonaerense. "Pero muchachos, faltan cuatro días. Esto no es un cumpleaños de 15 ni un viaje de egresados. Cuando la culpa no es mía, que se haga responsable el que lo es", expresó.

Además, confesó que el diálogo con Belloso era fluido para alcanzar una definición, aunque su respuesta era siempre la misma. "Es que si no me terminan de confirmar...porque no me decían que no ni tampoco que sí. Cuando la remás, tenés un club sin deuda y esperás este partido un sábado de febrero, es muy difícil", arremetió el presidente del Tiburón.

Por último, puntualizó que "la culpa no es de los clubes, sino que es 100% del Ministerio de Seguridad", y desligó del conflicto al gobernador Axel Kicillof, ya que consideró que "no tiene nada que ver".