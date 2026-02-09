Se viene en Dolores la Fiesta Nacional de la Guitarra: noche por noche, los artistas en escena
Del 7 al 14 de marzo, la tradicional festividad dolorense contará con la participación de seis artistas folclóricos que estuvieron en Cosquín y de varios ganadores y nominados a los premios Gardel.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Del 7 al 14 de marzo, artistas como Jorge Rojas, Los Tekis, Ahyre, Carlos Ramón Fernández, Rodrigo Romero y Roze serán parte en Dolores de la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra, un tradicional evento homenaje permanente a Abel Fleury, figura emblemática de la música argentina y símbolo cultural de los dolorenses.
La festividad reúnirá artistas altamente reconocidos a nivel nacional e internacional, con premios, nominaciones y presencia en los principales escenarios del país. Tal lo habitual en cada edición, la grilla de espectáculos incluye a ganadores y nominados a Premios Gardel, artistas consagrados en Cosquín, representantes argentinos en festivales internacionales como Viña del Mar, bandas como Roze con millones de reproducciones en Spotify y YouTube, y voces surgidas de programas televisivos de alcance masivo. A esto se suma una fuerte presencia de referentes del folclore tradicional, el canto surero, la guitarra criolla y la improvisación payadoril.
Además de la participación de seis artistas folclóricos que estuvieron en Cosquín, hay representación de nueve provincias argentinas, reflejando el carácter federal de la fiesta: Santiago del Estero, La Pampa, Buenos Aires, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Tucumán, Santa Fe y Córdoba.
Entre otra de las características principales, el evento se convertirá en la única fiesta folclórica con una noche exclusivamente dedicada a los payadores, consolidándose así como una celebración popular folclórica muy especial.
En conjunto, la programación confirma que la fiesta mantiene un estándar artístico alto, con artistas vigentes, exitosos y convocantes, seleccionados con criterio cultural y responsabilidad económica. Una grilla que demuestra que se puede cuidar el dinero público fortaleciendo el prestigio, la calidad y la identidad, apostando a una celebración popular que honra su historia y sigue generando valor cultural y económico para Dolores.
Peña folclórica en Dolores
Uno de los grandes ejes de esta edición será la peña oficial de la fiesta, que se desarrollará los días lunes y martes de la semana de festejos y es considerada la más importante del país.
Este espacio rescata y jerarquiza el valor de los ballets y grupos folclóricos, con la participación de delegaciones provenientes de numerosas localidades, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro federal donde la música, la danza y la identidad popular ocupan un lugar central.
En ese espíritu, el escenario principal, denominado “Escenario Estilo Pampeano”, refuerza la identidad criolla del evento y su profundo vínculo con la tradición, consolidando una celebración que honra sus raíces mientras dialoga con el presente del folclore nacional.
Como todos los años, el evento se complementa con actividades tradicionalistas y la feria a cielo abierto más grande de la provincia de Buenos Aires.
La grilla de recitales y espectáculos de la Fiesta Nacional de la Guitarra 2026
SÁBADO 7
NATALIA CHANDIA
MAJUMA
EFRAIN COLOMBO
LOS TEKIS
DOMINGO 8
GERMAN MONTES
FUYEN
MUSIQUEROS ENTRERRIANOS
AHYRE
LUNES 9
PEÑA OFICIAL FNG
OBDULIO GIMÉNEZ
AMIGOS DEL CAMINO
NÉSTOR ORTIZ
LOS CHAZA
RAÍCES GAUCHAS
FOQUITO Y LA 220
MARTES 10
PEÑA OFFICIAL FNG
LA DOS X TRES
LOS JUÁREZ
LA NICO FOLK
SONES
ATAHUALPA CAÑETE
JUANJO ABREGU
MIÉRCOLES 11
BRIAN SIMALDONI
GAUCHO TALAS
PANCHO SANTAREN
CARLOS RAMON FERNANDEZ
JUEVES 12
NOCHE DE PAYADORES: 25 artistas sobre el escenario Estilo Pampeano
VIERNES 13
MIAMI PROYECT
12 MUNDOS
AMORINA ALDAY
LA IDA
ROZE
RODRIGO ROMERO
SÁBADO 14
NESTOR BUIDE
ROSANA SAADO
LAS VOCES DEL ESTE
JORGE ROJAS
Temas
Lo más
leído