Plazo fijo hoy: conocé las tasas que ofrecen los principales bancos del país

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este lunes 19 de enero las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos del país para depósitos a plazo fijo de 30 días. Estas cifras permiten a los ahorristas evaluar sus opciones de inversión en un contexto donde la inflación sigue siendo un desafío para preservar el poder adquisitivo.

Las tasas varían considerablemente según la entidad financiera y la condición de cliente, lo que genera diferencias importantes en el rendimiento final. Por ejemplo, el Banco Macro ofrece una TNA de 27,5%, la más alta entre los bancos con mayor volumen, mientras que el Banco Ciudad se posiciona con la tasa más baja, en 20,5%.

El detalle de las tasas disponibles para plazos fijos básicos a 30 días es el siguiente:

Banco de la Nación Argentina: 26%

26% Banco Santander: 21%

21% Banco Galicia: 22%

22% Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%

25% BBVA: 23%

23% Banco Macro: 27,5%

27,5% ICBC: 23,5%

23,5% Banco Credicoop: 25%

25% Banco Ciudad: 20,5%

Este panorama resulta especialmente relevante para quienes buscan alternativas de ahorro que logren superar la inflación vigente. La colocación en plazos fijos continúa siendo una opción tradicional elegida por muchos argentinos, pese al debate sobre su capacidad para ofrecer rendimientos reales positivos.

En este marco, el BCRA mantiene un nivel de tasas de política monetaria que se refleja en las ofertas de las entidades financieras, aunque con variaciones que dependen de la estrategia comercial y la base de clientes de cada banco.

Por ejemplo, quienes inviertan $550.000 durante 30 días podrán calcular sus ganancias según las tasas mencionadas, mientras que otros montos como $750.000 u $850.000 también se analizan para mostrar la rentabilidad efectiva de los depósitos a plazo.

En definitiva, la información oficial del BCRA facilita a los ahorristas comparar y decidir dónde colocar sus pesos para obtener el mayor beneficio posible, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y la inflación.