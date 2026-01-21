No habrá atención al público en todos los bancos del país por 96 horas: cuándo y por qué

El sistema bancario argentino permanecerá sin atención al público durante cuatro días consecutivos a mediados de febrero, según informó el Banco Central de la República Argentina (Bcra). En ese período no habrá actividad en sucursales, ni atención presencial ni virtual vinculada a trámites que requieran intervención directa de las entidades, por lo que los usuarios deberán anticipar sus gestiones para evitar demoras.

El motivo es por la celebración de Carnaval que este año cae lunes y martes, lo que genera un fin de semana largo de cuatro días. Este cierre incluye a todas las entidades bancarias privadas y públicas del país, por lo que los argentinos deberán planificar sus operaciones financieras antes o después de estas fechas.

En ese período no habrá actividad en sucursales, ni atención presencial ni virtual

Las fechas en las que no habrá atención bancaria son:

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

l Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que durante el Carnaval 2026 los bancos no atenderán al público.

El cierre alcanza a todas las entidades bancarias públicas y privadas del país. A pesar del cierre de las sucursales, los usuarios podrán operar a través de los canales habituales: