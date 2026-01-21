No habrá atención al público en todos los bancos del país por 96 horas: cuándo y por qué
El sistema bancario permanecerá cerrado durante cuatro días. No habrá atención en sucursales públicas ni privadas.
El sistema bancario argentino permanecerá sin atención al público durante cuatro días consecutivos a mediados de febrero, según informó el Banco Central de la República Argentina (Bcra). En ese período no habrá actividad en sucursales, ni atención presencial ni virtual vinculada a trámites que requieran intervención directa de las entidades, por lo que los usuarios deberán anticipar sus gestiones para evitar demoras.
El motivo es por la celebración de Carnaval que este año cae lunes y martes, lo que genera un fin de semana largo de cuatro días. Este cierre incluye a todas las entidades bancarias privadas y públicas del país, por lo que los argentinos deberán planificar sus operaciones financieras antes o después de estas fechas.
Las fechas en las que no habrá atención bancaria son:
- Sábado 14 de febrero
- Domingo 15 de febrero
- Lunes 16 de febrero
- Martes 17 de febrero
El cierre alcanza a todas las entidades bancarias públicas y privadas del país. A pesar del cierre de las sucursales, los usuarios podrán operar a través de los canales habituales:
- Banca online y aplicaciones móviles para transferencias, pagos y consultas.
- Cajeros automáticos para extracción de efectivo y depósitos.
- Uso normal de tarjetas de débito y crédito y otros medios de pago electrónicos.
