La buena noticia del día: encontraron a un hombre que era intensamente buscado

El hombre de 73 años había sido visto en la zona de Hipódromo.

Un hombre de 73 años que era activamente buscado en distintos barrios de Mar del Plata fue encontrado finalmente este sábado y la familia celebró la noticia.

La novedad fue confirmada por la sobrina, que dijo a 0223 que su tío había sido hallado en buen estado de salud: "Gracias a Dios está bien", informó.

El hombre era intensamente buscado desde el martes a las 19 cuando había sido visto por última vez por la zona del barrio Hipódromo.

Efectivos policiales y familiares participaron de la búsqueda, que este sábado tuvo un final feliz.