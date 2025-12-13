La buena noticia del día: encontraron a un hombre que era intensamente buscado
Había sido visto por última vez el martes. Qué dijo la familia.
13 de Diciembre de 2025 12:12
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 73 años que era activamente buscado en distintos barrios de Mar del Plata fue encontrado finalmente este sábado y la familia celebró la noticia.
La novedad fue confirmada por la sobrina, que dijo a 0223 que su tío había sido hallado en buen estado de salud: "Gracias a Dios está bien", informó.
El hombre era intensamente buscado desde el martes a las 19 cuando había sido visto por última vez por la zona del barrio Hipódromo.
Efectivos policiales y familiares participaron de la búsqueda, que este sábado tuvo un final feliz.
