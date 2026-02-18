Su vecino le entró a robar y originó un incendio que mató a la perra: "Me volví loca al ver las llamas"

Se fue a trabajar y su vecino entró a su casa, le robó todo y originó un incendio que mató al perro.

Un dramático hecho mantiene perplejo a todo el pueblo cordobés después de conocerse la noticia de un robo seguido de incendio en una vivienda del barrio Alto Alberdi. Una mujer había salido a trabajar y su vecino, de 26 años, entró junto a la novia a su casa, le robó todo y provocó un siniestro que dejó sin vida a la perra.

Todo comenzó cuando un vecino llamó al 911 para alertar a la policía de que en José Miguel Lanza al 3600 había ocurrido un ilícito. Con los datos recibidos en esa llamada, los agentes pudieron identificar al sospechoso y detenerlo. En ese procedimiento de detención se recuperaron algunos electrodomésticos que habían sido sustraídos de la casa.

En diálogo con Arriba Córdoba, Gabriela, la dueña de casa, contó el horror que vivió: “Es realmente difícil, es un vecino que vive a tres casas de acá, vive con su abuelo y su abuela, su abuela está de viaje y el abuelo tiene Alzheimer así que no sabe ni lo que hace el nieto”.

“Me enteré por un vecino que mi casa estaba en llamas, llegué y me volví loca al ver las llamas saliendo de las ventanas de mi dormitorio, que quedó destruido, se quemó todo, hasta la bolsa de medicamentos que tomo porque estoy operada del corazón”, dijo la víctima y agregó que entre las pérdidas más graves estaban los anticoagulantes, que debe tomar de por vida.

El dramático robo seguido de incendio

El chico fue detenido acusado de robar e incendiar la vivienda de la vecina que conoce desde la infancia. Su novia, en cambio, permanece prófuga. La mujer aseguró que se quedó “con lo puesto” y que actualmente está a resguardo en la casa de otra vecina.

“Estaba en shock, en un estado de pánico, solo lloraba y gritaba. Lo único que pedía era que me rescataran la perrita, pero no pudieron, me la mató”, expresó la víctima y contó que tenía a su perrita en casa desde hace 14 años: “Se murió arriba de la cama de mi hija, los bomberos quisieron reanimarla pero no pudieron”.

“Para mí actuaron más personas, no creo que a esto lo haya hecho él solo con la novia. Lo conozco desde chiquito (al joven de 26 años) jamás imaginé esto, que me prendan fuego la casa no lo entiendo, no lo alcanzo a entender. Voy a salir adelante, como toda la vida, trabajando, entre yo y mis dos hijos vamos a salir adelante, empezar de nuevo”, lamentó la mujer.