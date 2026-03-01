"No se puede vivir así": vecinos denuncian cloacas rebalsadas en un barrio del sur de la ciudad
A pesar de los múltiples reclamos, la situación no fue controlada. Aseguran que el olor "es nauseabundo" debido a que la red de saneamiento se tapó y provocó "un río" en más de 100 metros.
Vecinos del barrio Alfar denunciaron en la mañana de este domingo que una boca de cloaca está rebalsando en las inmediaciones de Santa María de Oro y Juan José Valle.
El hecho comenzó el jueves y produjo una gran preocupación por el olor que impregna toda la zona y el agua inundó la calle en su totalidad. Si bien la situación fue notificada, los días pasan y los frentistas de la zona sur de Mar del Plata siguen sin obtener respuesta.
Por medio de un video, un residente contó que "se hace un lodo de efluentes cloacales" y reclamó que "no se puede vivir así". Las imágenes a las que accedió 0223 muestran partes inundadas que imposibilitan el paso a pie.
Además, señaló que el olor "es nauseabundo" debido a que la red de saneamiento se tapó y provocó "un río" en más de 100 metros. "Llega a la otra calle", detalló el vecino.
Los habitantes del barrio realizaron múltiples reclamos, pero hasta el momento la situación no fue controlada. "Se llamó a Obras Sanitarias (Osse) y se enviaron mails, pero aún no se ha presentado nadie", aseguró sumamente indignado.
