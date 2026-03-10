Los demoran en una zona rural por cazar ilegalmente: iban con perros galgos

Los demorados en la zona rural de Chascomús por caza ilegal con perros galgos.

Durante el reciente fin de semana, la policía rural de Chascomús llevó adelante distintos procedimientos en zonas rurales del partido que derivaron en demoras por caza ilegal.

En la mañana del sábado, personal policial demoró a cuatro hombres mayores de edad oriundos de la localidad de Florencio Varela, quienes fueron interceptados en inmediaciones de la zona de La Corona, luego de constatarse que habían cazado ilegalmente un antílope utilizando perros galgos.

Los involucrados fueron trasladados a la sede de la policía rural ubicada en el paraje Gándara, donde se labraron las actuaciones correspondientes con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Uno de los carteles vandalizados en Chascomús.

Por otra parte, durante los recorridos de prevención se detectó la vandalización de carteles de “prohibido cazar” instalados recientemente en distintos puntos de la zona rural del partido. En los controles se constató que varios de los letreros habían sido retirados y dañados.

La señalización forma parte de una primera etapa de acciones preventivas del plan de seguridad rural que el municipio desarrolla junto a productores y el foro de seguridad municipal.

La ubicación de los carteles fue definida en sectores previamente acordados entre la secretaría de seguridad ciudadana y los productores que integran el espacio.