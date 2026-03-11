El error viral de un hincha del Barcelona que acabó viendo un partido de tercera división inglesa

El aficionado viajaba para ver al Barça ante el Newcastle, pero acabó en otro St. James Park por un error en el GPS.

La pasión por el FC Barcelona puede llevar a situaciones tan increíbles como la que vivió un aficionado español en Inglaterra. El seguidor culé viajó con la ilusión de presenciar el encuentro frente al Newcastle United, pero un simple error de ubicación en su móvil lo llevó al estadio equivocado y terminó viendo un partido de la tercera división inglesa.

El hincha había marcado en su teléfono “St. James Park”, el histórico estadio del Newcastle, pero el GPS lo guió hasta el campo del Exeter City, que curiosamente también se llama St James Park. Sin hablar inglés y visiblemente confundido, el aficionado llegó al recinto esperando ver al Barcelona, aunque pronto descubrió que algo no cuadraba.

La situación llamó la atención del personal del club local. Según explicó Adam Spencer, responsable de la experiencia de los aficionados del Exeter City, uno de los voluntarios del estadio avisó al equipo del club tras detectar que el visitante estaba completamente desorientado.

“Uno de nuestros voluntarios vino a la oficina para informarnos de que este chico había llegado esperando ver al FC Barcelona. No hablaba inglés, pero por lo que pudimos deducir, venía de Londres. Supongo que había marcado St. James Park en su teléfono y simplemente siguió las indicaciones”, explicó Spencer sobre el curioso episodio.

Lejos de dejarlo marchar con las manos vacías, el club decidió tener un gesto con el aficionado. El personal del Exeter le regaló una entrada para el partido que el equipo disputaba ese día frente al Lincoln City en la EFL League One, la tercera categoría del fútbol inglés.

Aunque el resultado no acompañó —el Exeter cayó por 0-1—, el hincha al menos pudo disfrutar de un partido en el “verdadero” St. James Park de la ciudad. Según Spencer, el joven estaba “bastante destrozado y un poco avergonzado”, pero el gesto del club permitió que su viaje futbolero terminara con una anécdota inolvidable.