Rescataron a un perro y cinco gatos con signos de violencia y desnutrición

Los animales tenían bajo peso corporal, signos de descuidos, lesiones en el cuello y malnutrición.

En un operativo ordenado por la Unidad Fiscal N°1, y llevado a cabo por efectivos de la comisaría 6ta, rescataron a un perro de cuatro meses y una gata con cinco crías que se encontraba en estado de abandono en una vivienda ubicada en Leguizamón al 1400.

Según detallaron, los animales tenían bajo peso corporal, signos de descuidos, lesiones en el cuello y malnutrición. Por este motivo, fueron evaluados clínicamente y llevados a hogares de tránsito para una futura adopción responsable.

La denuncia fue radicada en la dependencia y avalada por la Dra. Florencia Salas bajo la Ley 14.346 que penaliza los malos tratos y actos de crueldad contra los animales, considerándolos delitos.

Desde Zoonosis señalaron que es necesario que se realice una declaración en la dependencia policial más cercana o con un formulario en https://seguridad.gba.gob.ar/#/home para poder intervenir.

Una vez realizada la denuncia de forma online, se debe acercar la copia a Canesa esquina Guanahani, de lunes a viernes de 8 a 13 o subir el número de denuncia en la web del Municipio.

Requisitos para ser hogar de tránsito para adopción

Aquellas personas que quieran colaborar como lugar de tránsito, deben cumplir con la obligación de mantenerlos en condiciones higiénico sanitarias de bienestar y seguridad, adecuadas a su especie y raza. Además, deben brindarle alojamiento, agua limpia, alimentación y cuidarlos para que no contraigan enfermedades zoonóticas.

En esa línea, según la Ordenanza Municipal Nº 22031 para la tenencia responsable de mascotas, la persona tenedora de un animal, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione su mascota de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.

Es importante recalcar que los animales de compañía no podrán tener como alojamiento habitual balcones, terrazas ni vehículos, habitaciones sin ventilación o espacios que no garanticen la salud del animal, evitando lugares sin luz o en condiciones climáticas inadecuadas. En tanto, no pueden deambular sueltos en la vía pública y en lugares de uso público no habilitados para tal fin. Si pueden hacerlo usando correa y collar.

Para más información sobre la normativa vigente, se puede ingresar en bit.ly/ordenanzatenenciaresponsable.