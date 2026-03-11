Trasladaron a un niño de 3 años en un vuelo sanitario de Olavarría a Mar del Plata

El menor ya se encuentra recibiendo el tratamiento correspondiente a su cuadro de salud.

Un paciente pediátrico de 3 años fue trasladado este martes desde el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” de Olavarría a Mar del Plata mediante un vuelo sanitario. El menor fue ingresado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).

Debido a la complejidad de su cuadro de salud y al riesgo que presentaba, se activó un protocolo que incluyó el trabajo en conjunto entre el equipo del nosocomio y personal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

La directora de Redes del Hospital Municipal, María Eugenia De Rossi, explicó que “el operativo se inició a partir de la solicitud del servicio de internación de Terapia Intensiva Pediátrica para derivar al paciente a un centro de mayor complejidad”, y luego gestionaron el traslado aéreo a través del Sistema de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud bonaerense.

En ese marco, articularon un trabajo conjunto entre el equipo de salud local y el sistema provincial de emergencias para concretar el vuelo sanitario y garantizar el traslado en el menor tiempo posible.

El niño arribó en la noche del martes al Hiemi y se encuentra estable.

El operativo incluyó el arribo del equipo del avión sanitario al Aeródromo Municipal, desde donde fue trasladado hacia el nosocomio olavarriense para la estabilización y preparación del paciente, que más tarde fue derivado en ambulancia desde el área de Pediatría hasta el aeródromo.

El traslado se realizó con acompañamiento de un despliegue coordinado junto a personal de Tránsito y efectivos policiales, quienes realizaron un cortejo para agilizar el recorrido hasta el aeropuerto.

Por su lado, De Rossi destacó la articulación entre los distintos equipos intervinientes, lo que permitió concretar la derivación de manera rápida y segura, priorizando, en todo momento, el cuidado del paciente y su familia.

Durante la noche de este martes martes informaron que el vuelo sanitario concluyó de manera exitosa y que el niño, acompañado por su familia, se encuentra estable y recibiendo el tratamiento correspondiente a su cuadro sanitario.