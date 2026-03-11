Alertan sobre la posibilidad de que 100 auxiliares de escuelas marplatenses se queden sin trabajo

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 50 de Mar del Plata alertó sobre la posibilidad de que 100 auxiliares que cumplen con tareas esenciales dentro de los ámbitos educativos se queden sin trabajo.

Los trabajadores de la Escuela informaron que ya presentaron una carta al Consejo Escolar para garantizar la continuidad laboral de sus auxiliares y la de todos los empleados que se desempeñan bajo esa modalidad, propuesta en el Artículo 13 en el distrito.

Según trascendidos, solo se habilitarían alrededor de 60 cargos para cubrir, lo cual pone en riesgo la fuente laboral de decenas de trabajadores y trabajadoras, y el funcionamiento cotidiano de numerosas instituciones educativas.

"Los ingresos por Artículo 13 surgieron como una herramienta administrativa para cubrir de manera provisoria necesidades urgentes del servicio", expresaron desde la comunidad educativa de la mencionada escuela y agregaron que, sin embargo, "frente a la falta de creación de cargos genuinos en las escuelas la modalidad terminó convirtiéndose en un mecanismo que precariza las condiciones laborales de quienes llevan años cumpliendo tareas permanentes".

Los salarios del sector

Un auxiliar que recién se inicia en el ámbito educativo percibe actualmente un salario de aproximadamente $706.000, casi la mitad de la canasta básica necesaria para no estar por debajo de la línea de pobreza.

A diferencia de otros sectores, las y los auxiliares de la educación solo pueden tomar un cargo, lo que vuelve más difícil sostener condiciones de vida dignas. En el caso particular de la Escuela Secundaria N° 50, "las auxiliares llevan años desempeñando sus tareas con compromiso y responsabilidad, cumpliendo un rol fundamental en el funcionamiento diario de la institución".

"Defender a las y los auxiliares es también defender la educación pública, porque sin su trabajo cotidiano las escuelas no pueden funcionar", sintetizaron desde la comunidad educativa.