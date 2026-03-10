Postergan la declaración del delincuente que baleó a una policía

El sujeto de 27 años que el lunes baleó a una mujer policía en la zona de San Jacinto tras retener a una pareja sigue internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y en virtud de su delicado estado de salud se postergó su declaración ante el fiscal Carlos Russo.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que Ezequiel Crespo fue intervenido quirúrgicamente de urgencia tras recibir un balazo en la zona abdominal, está inestable con un hemo neumotorax izquierdo De acuerdo a las primeras actuaciones realizadas, el disparo habría salido de una de las dos armas que tenía en su poder al momento de ser detenido en inmediaciones de la calle 429 y 22.

En virtud de la participación de personal policial, la toma de testimoniales y labores periciales están al cargo del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) cuyos integrantes se hicieron presentes en el lugar y dispusieron el secuestro de las armas de Crespo y de tres de los policías.

“La intención es cotejar las mismas con la herida que recibió el aprehendido, pero no pudo extraerse restos de plomo de su cuerpo por lo que se analizaron los hallados en la vivienda”, adelantaron.

Sigue internado en el Higa.

Tal como se informó, luego de golpear a una mujer y herir de un disparo a un hombre, Crespo abrió fuego contra los efectivos policiales e hirió de un disparo a la policía, que recibió uno de los proyectiles en el chaleco antibalas que portaba y otro le rozó el brazo, provocándole heridas leves.

A la espera de las actuaciones que recibirá en las próximas horas, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 labró las actuaciones iniciales por el delito de portación ilegal de arma de guerra y de arma de uso civil. Una vez analizada la prueba recabada podría confirmarse la imputación por homicidio en grado de tentativa.

Por su parte la pareja a la que retuvo antes de ser detenido decidió no instar acción penal alguna contra el aprehendido.