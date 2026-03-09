Fin de fiesta: entraron a robar a un salón y los detuvieron

La recorrida de rutina que personal del Comando de Patrullas realizaba en los barrios Fortunato de la Plaza y Santa Rita permitió aprehender a dos hombres de 39 y 43 años que ingresaron a robar a un salón de fiestas tras forzar la puerta de acceso.

Un llamado al 911 alertó sobre el ingreso de dos personas al salón ubicado en inmediaciones de las calles Vértiz y Magnasco por lo que un móvil llegó al lugar y observó que el acceso estaba forzado.

Los efectivos observaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga hacia el interior del salón: ambos fueron rápidamente interceptados y reducidos en el sector de la cocina.

Tienen 39 y 43 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa y el traslado de ambos a Tribunales para prestar declaración.