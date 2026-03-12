Lluvias aisladas para este viernes, pero el fin de semana sería perfecto en Mar del Plata

Máxima de 22° y mínima de 18° para este viernes en Mar del Plata.

Después de un jueves cálido atravesado por las habituales fuertes ráfagas de viento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una siguiente jornada inestable con probabilidad de lluvias aisladas en Mar del Plata.

En principio, esta noche la temperatura descenderá hasta los 17°, el viento soplará fuerte del noreste, alcanzando ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h), y el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Ochenta por ciento de humedad para este viernes en la ciudad.

Y en cuanto a este viernes, la semana comenzará a despedirse con una máxima de 22° y mínima de 18°, y más allá de la baja variación, prevén probabilidad de precipitaciones durante la mañana y nuevamente ráfagas de hasta 50 km/h a la mañana y la noche, del norte y noreste.

Por el lado del cielo, se tratará de un día gris mayormente nublado, y la noche estará pesada, considerando que el termómetro marcará 21° sobre el fin de la jornada.

Después de un día sin demasiados atractivos climatológicos, el organismo anuncia máximas de 25° y 28° para el sábado y domingo, respectivamente, y un lunes tormentoso con 30°.