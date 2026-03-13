Mar del Plata será sede de un importante Encuentro Regional de Plomeros Sanitaristas: cómo participar

Profesionales del sector participarán de capacitaciones técnicas en Mar del Plata.

Mar del Plata será escenario del Encuentro de Plomeros Sanitaristas con una jornada de capacitación y actualización profesional destinada a instaladores, técnicos y trabajadores del sector sanitario de la Costa Atlántica. Será este sábado 14 de marzo en la sede del Centro de Formación Profesional de la Uocra, en la avenida Luro 8851.

El evento, impulsado por Plomeros Sanitaristas Argentinos, contará con entrada gratuita y ofrecerá capacitaciones técnicas, prácticas en vivo, sorteos y certificados de asistencia para los participantes. La actividad busca generar un espacio de formación y encuentro entre profesionales, fabricantes y especialistas de la industria.

Capacitación y actualización profesional

Durante la jornada se desarrollará un programa de exposiciones técnicas a cargo de empresas referentes del sector, donde se abordarán diferentes temas vinculados a instalaciones sanitarias, calefacción, grifería y sistemas de bombeo.

Entre los contenidos previstos se destacan:

-Soluciones integrales en bombeo de agua y presurización domiciliaria, a cargo de especialistas del sector.

-Innovación y diseño en equipamiento para baños y cocinas, con presentaciones de productos y tecnologías.

-Instalación y uso correcto de calentadores de agua, con recomendaciones para detectar errores comunes y trabajar bajo normas vigentes.

-Herramientas químicas para instaladores, con aplicaciones prácticas en obra.

-Reguladores de presión de gas (GN/GLP) y criterios para su correcta selección y aplicación.

-Nuevas tendencias en griferías, con foco en cartuchos, acabados y diseño.

-Sistemas de calefacción, incluyendo calderas, radiadores y pisos radiantes.

Desde la organización destacaron que el objetivo del evento es fortalecer la formación técnica de los instaladores y acercar las últimas innovaciones del mercado, generando además un espacio de intercambio entre profesionales del rubro.

Inscripción

La participación es gratuita y los interesados pueden inscribirse previamente a través del código QR difundido por la organización.