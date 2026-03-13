Droga en Las Canteras: todos los detenidos se negaron a declarar

Las tres mujeres y los dos hombres aprehendidos durante los siete allanamientos simultáneos que realizó la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas en el barrio Las Canteras se negaron a declarar en Tribunales y seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que las tres mujeres y los dos hombres estuvieron asesorados por el mismo abogado particular y no quisieron dar su versión de los hechos ante la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma.

Al finalizar el trámite, la fiscalía pidió la conversión de la aprehensión en detención y la medida fue confirmada por el Juez de Garantías Gabriel Bombini: las mujeres fueron trasladadas a la Unidad Penal N°50 de Batán y los hombres a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tal como adelantó este medio, seis de las viviendas allanadas están en el barrio Las Canteras y la restante en el barrio General Pueyrredón y sus ocupantes tienen distinto grado de parentesco. “Tienen diferente apellido, pero son hermanos y primos entre sí”, confirmaron fuentes oficiales al finalizar el mega operativo.

Además de la marihuana secuestrada, durante los allanamientos se hallaron tres armas, una con pedido de secuestro activo y las restantes con la numeración limada. Se halló un fúsil Winchester, una pistola Beretta calibre nueve milímetros y otra marca Glock que estaba adaptada con un cargador Thompson que permite tener hasta cincuenta proyectiles en condición de ser utilizados.

La mayoría de los inmuebles allanados están en la zona donde a fines de año los vecinos vivieron una escena propia de una película de acción y terror. Cómo informó este medio, un hombre bajó de su camioneta y, mientras los habitantes del barrio dialogaban en la vereda, tomó una ametralladora, la cargó y efectuó varios disparos.

Tras el ataque, escapó en su Ford Ranger sin que nadie lo llegara a seguir. Semanas después se hicieron un par de allanamientos en la zona.